По прогнозам Министерства внутренних дел, размер поступлений основного бюджета с денежных штрафов за нарушения, зафиксированные стационарными фоторадарами, составит в этом году 4,8 млн. евро, что на 2 млн. больше, чем годом ранее, пишет газета Diena.

Как отмечает издание, всего в Латвии в четыре этапа планируется установить 100 фоторадаров. Первые 16 установлены в 2015 году, 24 устройства — в 2016 году, в этом году предусмотрено установить еще 20 и в следующем году — оставшиеся 40.

"Оборудование регулярно обслуживается, сертифицируется и успешно фиксирует превышение скорости. Радары застрахованы", — сказала представитель ДБДД Иева Берзиня. На вопрос, не пытались ли вандалы подобраться к фоторадарам, она отвечать не захотела, но не отрицала, что несколько повреждений было.

В 2015 году поступления от штрафов за нарушения скорости, зафиксированные фоторадарами, составили 822 тыс. евро или лишь 34,6% от прогнозируемой суммы.