27 апреля. Барышников — гражданин Латвии, на памятник Свободы нет денег, инцидент с кораблем ВМФ РФ

Обвиняемый в участии в конфликте в Сирии латвиец осужден на четыре года, на реставрацию Памятника Свободы в Риге нет денег, арист балета и актер Михаил Барышников получил гражданство Латвии, представляющим угрозу для страны латвийцам запретят покидать пределы Латвии, в Черном море затонуло российское судно "Лиман", десять лет назад Таллин пережил "Бронзовую ночь" — топ-10 новостей за 27 апреля.

"Бронзовая ночь" десять лет спустя: какие уроки может извлечь Латвия?

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Ровно десять лет назад в Таллине произошли события, которые сегодня считаются одним из самых кризисных моментов в новейшей истории Эстонии. DELFI попробовал понять, как перенос монумента Воину-освободителю изменил эстонское общество и какие уроки из этой истории могла бы извлечь Латвия — в том числе, и в контексте периодически возникающих дискуссий о возможности сноса Памятника освободителям.

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Генштаб РФ допустил возможность проигрыша в ядерной войне с США

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Вооруженные силы США достаточно оснащены, чтобы перехватывать российские баллистические ракеты, а в будущем возможности Соединенных Штатов будут только расти. Более того, Америка способна нанести скрытый ядерный удар по России. Такие неутешительные оценки приводят чиновники Генштаба РФ. В Совете Федерации, между тем, уверены, россиянам нечего опасаться — ситуация находится под полным контролем.

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Латвия покупает у Австрии 47 самоходных гаубиц

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Министр обороны Раймонд Бергманис подписал договор о приобретении подержанных самоходных гаубиц у Австрии, сообщила передача LTV "Утренняя панорама".

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На реставрацию памятника Свободы нет денег

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На реставрацию памятника Свободы нет денег, пишет газета "Latvijas Avīze". Сроки реставрационных работ подошли еще два года назад, а лето — последняя возможность успеть это сделать до мероприятий к 100-летию Латвийской Республики. Но ни Рижская дума (РД), ни государство не выделили финансирования на запланированные работы.

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ФОТО, ВИДЕО: Барышников получил гражданство Латвии за особые заслуги

Сейм в четверг принял решение о предоставлении гражданства Латвии за особые заслуги родившемуся в Латвии известному артисту балета и актеру Михаилу Барышникову, сообщает агентство LETA.

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Глава БЗС: Есть вероятность, что российские спецслужбы захотят вмешаться в июньские выборы в Латвии

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Существует вероятность, что российские спецслужбы попытаются вмешаться в выборы самоуправлений в Латвии, заявил в интервью журналу "Ir" директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис.

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Демограф: иммигранты становятся для Латвии необходимостью

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В стране растет доля пожилых людей, поэтому, если мы не подумаем о привлечении иммигрантов, нам грозит существенная нехватка рабочих рук. Такой основной вывод сделали на совместном заседании комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества и комиссия по долгосрочному развитию, пишет газета Diena.

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Представляющим угрозу для страны латвийцам запретят покидать пределы Латвии

Foto: LETA

В четверг, 27 апреля, Сейм концептуально одобрил поправки к законодательству, которые позволят властям налагать запрет на выезд за пределы Латвии тем лицам, которые могут представлять угрозу для безопасности государства. Как поясняет LETA, основной целью нововведений будет не допустить ситуаций, когда жители Латвии участвуют в вооруженных конфликтах в других странах.

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Корабль ВМФ России затонул после столкновения у берегов Турции

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Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" затонуло после столкновения с сухогрузом у берегов Турции. Члены экипажа не пострадали.

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Обвиняемый в участии в конфликте в Сирии латвиец осужден на четыре года

Foto: LETA

Суд Видземского предместья Риги приговорил обвиняемого в участии в сирийском конфликте Мартиньша Гринбергса к четырем годам лишения свободы. Прокурор требовала приговорить Гринбергса к 11 годам лишения свободы.

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