27 декабря. Мегапроект по-латвийски, линчевание смертницы и причины крушения Ту-154

В помещениях "Замка света" не покажут "московский" Новый год, аэропорт "Рига" бьет рекорды по пассажирам, сенатор США Джон Маккейн обратил внимание на Балтию, ради Rail Baltica в Риге уберут часть мемориала, под Елгавой разрабатывают мегапроект, продолжается расследование причин крушения российского Ту-154 над Черным морем — топ-10 новостей за 27 декабря.

Мегапроект под Елгавой: планируемые инвестиции превышают миллиард евро

Foto: jelgava.lv

На территории бывшего Елгавского аэропорта предусмотрено построить мультимодальный центр Cargo Center Jelgava, который является латвийско-китайским совместным проектом. Проект станет самым современным в Латвии мультимодальным центром. Об этом пишет rus.db.lv.

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Найден основной "черный ящик" упавшего в Черное море Ту-154

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Во время поисковой операции был обнаружен основной самописец с разбившегося самолета Ту-154, который в воскресенье упал в Черном море через две минуты после вылета из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии, сообщило министерство обороны России.

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Прокуратура проверит пост Божены Рынски о катастрофе Ту-154

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Российская генпрокуратура пообещала проверить на соответствие закону пост журналистки Божены Рынски в социальной сети "Фейсбук", в котором она резко высказалась в адрес съемочной группы телеканала НТВ, погибшей в авиакатастрофе под Сочи.

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Толпа линчевала террористку-неудачницу с поясом смертника

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Толпа в нигерийском городе Майдугури растерзала женщину, которая не смогла привести в действие закрепленный на теле пояс смертника — пишет Lenta.ru.

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Ради Rail Baltica в Торнякалнсе уберут часть мемориала жертвам коммунистов

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Во время прокладки железнодорожной магистрали Rail Baltica в Риге в Пардаугаве придется переместить часть объектов мемориала жертвам коммунистического террора у станции Торнякалнс, заявила представитель компании RB Latvija Рита Воронкова. По ее словам, переместить придется и историческое здание самой станции.

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Пойманный ПБ "российский шпион" работал в Latvijas dzelzceļš, утверждает Линдерман

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Жителем Латвии, задержанным Полицией безопасности (ПБ) по подозрению в шпионаже и заключенным на время следствия под стражу, является елгавчанин Александр Красноперов. До ареста он 20 лет работал мастером на предприятии Latvijas dzelzceļš. Об этом в своем профиле на Facebook заявил активист Владимир Линдерман.

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Путин открыл газ для Крыма

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Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

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В "Замке света" запретили праздновать Новый год по московскому времени

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Ресторан Klīversala, который находится в помещениях Латвийской Национальной библиотеки, заявил, что распространившаяся в интернете программа новогоднего мероприятия, которое включает в себя встречу Нового года по московскому времени, причем под торжественную речь Владимира Путина, на данный момент уже отклонена.

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Маккейн: отношения между США и Балтийскими странами являются наиболее важными за последнее время

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Отношения между США и Балтийскими странами сейчас, возможно, важнее, чем за долгое время, сказал во вторник находящийся в Эстонии с визитом сенатор США Джон Маккейн.

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Аэропорт "Рига" бьет рекорды по числу пассажиров

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Международный аэропорт "Рига" в этом году поставит новый рекорд по числу обслуженных пассажиров.

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