27 декабря. Мегапроект по-латвийски, линчевание смертницы и причины крушения Ту-154

Мегапроект под Елгавой: планируемые инвестиции превышают миллиард евро
На территории бывшего Елгавского аэропорта предусмотрено построить мультимодальный центр Cargo Center Jelgava, который является латвийско-китайским совместным проектом. Проект станет самым современным в Латвии мультимодальным центром. Об этом пишет rus.db.lv.
Найден основной "черный ящик" упавшего в Черное море Ту-154
Во время поисковой операции был обнаружен основной самописец с разбившегося самолета Ту-154, который в воскресенье упал в Черном море через две минуты после вылета из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии, сообщило министерство обороны России.
Прокуратура проверит пост Божены Рынски о катастрофе Ту-154
Российская генпрокуратура пообещала проверить на соответствие закону пост журналистки Божены Рынски в социальной сети "Фейсбук", в котором она резко высказалась в адрес съемочной группы телеканала НТВ, погибшей в авиакатастрофе под Сочи.
Толпа линчевала террористку-неудачницу с поясом смертника
Толпа в нигерийском городе Майдугури растерзала женщину, которая не смогла привести в действие закрепленный на теле пояс смертника — пишет Lenta.ru.
Ради Rail Baltica в Торнякалнсе уберут часть мемориала жертвам коммунистов
Во время прокладки железнодорожной магистрали Rail Baltica в Риге в Пардаугаве придется переместить часть объектов мемориала жертвам коммунистического террора у станции Торнякалнс, заявила представитель компании RB Latvija Рита Воронкова. По ее словам, переместить придется и историческое здание самой станции.
Пойманный ПБ "российский шпион" работал в Latvijas dzelzceļš, утверждает Линдерман
Жителем Латвии, задержанным Полицией безопасности (ПБ) по подозрению в шпионаже и заключенным на время следствия под стражу, является елгавчанин Александр Красноперов. До ареста он 20 лет работал мастером на предприятии Latvijas dzelzceļš. Об этом в своем профиле на Facebook заявил активист Владимир Линдерман.
Путин открыл газ для Крыма
Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.
В "Замке света" запретили праздновать Новый год по московскому времени
Ресторан Klīversala, который находится в помещениях Латвийской Национальной библиотеки, заявил, что распространившаяся в интернете программа новогоднего мероприятия, которое включает в себя встречу Нового года по московскому времени, причем под торжественную речь Владимира Путина, на данный момент уже отклонена.
Маккейн: отношения между США и Балтийскими странами являются наиболее важными за последнее время
Отношения между США и Балтийскими странами сейчас, возможно, важнее, чем за долгое время, сказал во вторник находящийся в Эстонии с визитом сенатор США Джон Маккейн.
Аэропорт "Рига" бьет рекорды по числу пассажиров
Международный аэропорт "Рига" в этом году поставит новый рекорд по числу обслуженных пассажиров.