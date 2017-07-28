- 1. 28 июля. Новая налоговая реформа, рейды во дворах, санкции США и России, возвращение Lidl
- 2. Lidl вернется в Латвию: вокруг первого магазина в Пурвциемсе разгорелся скандал
- 3. Судраба: у меня нет конфликта интересов, и сейчас не 1917-й год
- 4. Россия ввела санкции против американских дипломатов
- 5. Остановят ли американские санкции Nord Stream-2?
- 6. Нацблок написал письмо президенту: подозревают в Судрабе агента Кремля
- 7. Бондарс переписал дом и землю на жену — возможно, спасает имущество
- 8. Сейм утвердил налоговую реформу: что ждет жителей Латвии?
- 9. Во дворах проводят рейды, чтобы научить водителей правильно парковаться
- 10. Латвия перешла на прогрессивный подоходный налог с населения
- 11. В Литве задумались о предоставлении гражданства Саакашвили