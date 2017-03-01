"Всю свою жизнь я боролась с преступностью и коррупцией, пыталась заковать дракона коррупции в наручники", — рассказала Стрике. По ее мнению, на данный момент правящие Рижской думой политики засиделись на своих местах (уже 8 лет), а также "заботятся лишь о решении вопросов, касающихся себя и их родственников" и впридачу хотят ослабить Латвию. "Латвии угрожает не Россия, а режим Кремля", — намекнула Стрике.

По мнению Стрике, Новая Консервативная партия является единственной политической силой, которая борется с коррупцией, сообщает LETA.

Юрашс, в свою очередь, отметил, что "у Риги до сих пор не было хозяина". "То, что мы видим последние восемь лет, является циничным и надменным отношением к жителям столицы", — рассказал он.

Если Новая Консервативная партия придет к власти в Риге, то обещает полный аудит Рижской думы. У Стрике на примете уже есть различные работники мэрии, которым там, по ее мнению не место. "Я изучила многие департаменты и знаю, что там происходит и какие ревизии нужно провести", — пояснила она.