30 декабря. Рейтинг пенсионеров, налоговые поправки и дисквалификация соперника Дукурса

Топ-пенсий за 2016 год: самый богатый пенсионер получает ежемесячно 19 000 евро
В нынешнем году самая большая начисленная пенсия составила 6000 евро. Об этом сообщает Latvijas Avīze. Она попала на четвертое место в рейтинги пенсий Латвии за 2016 год.
Вейонис провозгласил принятые в последний момент налоговые поправки
В последний рабочий день года президент Раймонд Вейонис провозгласил принятые Сеймом 20 декабря поправки к законам о микропредприятиях и о социальных взносах, которые вступят в силу в следующем году.
Заводы, тюрьма, энергокомплекс: крупнейшие строительные объекты Латвии в 2016 году
В числе самых масштабных строительных объектов в Латвии за 2016 год — новый терминал аэропорта "Рига", энергетический комплекс в Курземе и обновленный Моторный музей. Также было закончено строительство нескольких заводов.
Вывоз мусора для латвийцев резко подорожает
С 1 января 2017 года ставка за вывоз тонны бытовых отходов на полигоны вырастет в два раза и составит 35 евро. Для клиентов это означает повышение платы за вывоз несортированных отходов примерно на 15-20%, прогнозирует Latvijas Zaļais punkts (LZP).
Ринкевич негодует: Мамыкин побывал в Сирии и вручил подарок Асаду
Депутат Европарламента Андрей Мамыкин ("Согласие") в Дамаске вручил президенту Сирии Башару аль Асаду серебряную монету с изображением Риги и сказал, что в Латвии немало людей относится с симпатией как к главе сирийского государства, так и к простым сирийцам.
Путин отказался высылать американских дипломатов
Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря.
Отобравший у Дукурса золото в Сочи Третьяков — дисквалифицирован
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований пятерых российских скелетонистов, в числе которых лидер мирового сезона Александр Третьяков, сообщает "Р-Спорт".
Опрос: треть реэмигрантов разочаровались в Латвии и готовы вновь уехать
Треть, или 30% реэмигрантов после возвращения в Латвию разочаровались в своей родине и готовы вновь ее покинуть. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное Центром исследований диаспоры и миграции при Латвийском Университете.
Порзиньгис — спортсмен года по версии NY Post
Издание New York Post назвало латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса лучшим спортсменом Нью-Йорка в уходящем 2016 году.
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США
Власти России поручили закрыть англо-американскую школу в Москве, что является первым ответным шагом с российской стороны на новые санкции США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.