- 1. 4 апреля. Порошенко в Риге, зарплаты в airBaltic, Киев критикует "Евровидение", установлен террорист в метро
- 2. В действиях генерала Маркитанса констатированы нарушения, но его не накажут
- 3. Историк пожаловался на дезинформацию о Второй мировой войне в рижских маршрутках
- 4. В Латвии появятся радары, штрафующие за проезд на красный свет
- 5. ФОТО: в Ригу прибыл президент Украины Петр Порошенко с супругой
- 6. Украина обвиняет организаторов "Евровидения"
- 7. Миллионер на госслужбе: зарплата руководителя airBaltic превысила миллион евро
- 8. Даугавпилс: Генпрокуратура начала дело о взятке в 200 000 латов депутату городской думы
- 9. Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге
- 10. Потенциальным радикалам запретят выезжать из Латвии
- 11. Полиция призывает детей и подрoстков не ходить в "Дом с призраками"