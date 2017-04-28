В День восстановления независимости Латвийской республики, 4 мая, в Риге будет обширная праздничная программа. Наиболее яркой ее частью станут 12-е Международные соревнования по пиротехническому мастерству, которые пройдут на набережной 11 Ноября. В них примут участие команды из Финляндии, Великобритании и Мексики. По окончании соревнований праздничное пиротехническое шоу представят местные художники.

В праздничных мероприятиях 4 мая примут участие артисты из городов-побратимов Риги государств, которые, как и Латвия, готовятся отметить свое столетие.

Соревнования по пиротехническому мастерству начнутся в 22.00 после мероприятия "Весна. Рок. Даугава". Каждый сможет проголосовать за понравившееся ему выступление и по окончании мероприятия узнать, кто получил приз зрительских симпатий.

После этих соревнований состоится фейерверк в исполнении латвийских мастеров из компании PyroPower. В основу музыкального сопровождения представления положена композиция Улдиса Мархилевича „Brīvības svīta".