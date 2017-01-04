4 января. Метель вызвала хаос, жуткая драма многодетной семьи и заявление Минобороны

Из-за метели на дорогах Латвии образовались аварии и большие пробки, а рижский аэропорт работал с перебоями, в Добеле случилась трагедия в многодетной семье, Минобороны Латвии против восстановления воинского призыва, Россия не открыла рынок для латвийской рыбной промышленности, иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии, в Калининграде самолет приземлился на брюхо — топ-10 новостей за 4 января.

Метель, аварии, пробки: где в Риге и Латвии образовались самые большие заторы

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Из-за сильной метели и множества аварий утром в среду, 4 января, осложнено движение транспорта как на главных автодорогах Латвии, так и на улицах столицы страны.

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ВИДЕО: Самолет Москва — Калининград приземлился на брюхо: аэропорт "Храброво" временно закрыт

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Калининградский аэропорт Храброво, где в минувший вторник после посадки произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Airbus A321 "Аэрофлота", в среду закрыт до 10:00 часов местного времени для приема и отправки авиарейсов. Об этом сообщили в администрации аэропорта.

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ФОТО: Хоккеисты Латвии проиграли все матчи и вылетели из элитной группы

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Неудачно выступили на молодежном первенстве мира в Канаде хоккеисты сборной Латвии (U-20), потерпевшие поражения во всех шести матчах турнира.

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Драма латвийской рыбной промышленности: Россия не открыла рынок

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Ситуация в латвийской рыбной промышленности по-прежнему остается тяжелой, новые рынки осваиваются медленно. Хотя в ноябре прошлого года появились надежды на возможное открытие для производителей рыбных консервов российского рынка, они до сих не сбылись. Об этом пишет Latvijas Avīze.

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Иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии

В прошлом году иностранные инвесторы впервые за 25 лет уменьшили свои вложения в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий — сокращение составило 206 млн евро. Об этом пишет газета Dienas Bizness.

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Читатель: Новые правила по выбросу СО2 — это обдираловка народа!

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С 1 января 2017 года Латвия начала борьбу с выбросами CO2 в атмосферу. Убрав один налог, они заменили его на другой. Так как у меня машина Audi A4 B6 Avant 1.9 TDi 96 kw 2002-го года, то платил по массе авто 128 евро. В связи с нововведениями ожидал, что сумма станет меньше, ведь по CO2 у меня выброс 150/151 г/км, а это по нынешним ценам 120 евро. Да не тут-то было — налог, оказывается, вырос и стал 137 евро, т.е. прибавили 10 евро.

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Президент: в этом году правительству предстоит принять ряд тяжелых решений

В этом году правительству предстоит принять ряд тяжелых решений, заявил президент Раймонд Вейонис после первой в наступившем году встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

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В квартире найдены тела мужа, жены и 9-месячного ребенка, трое детей в тяжелом состоянии госпитализированы

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В минувший вторник в одной из квартир социального дома в Добеле были найдены тела мужчины и женщины, а также 9-месячной девочки. Возможно, родители скончались еще 27 декабря, а ребенок позже от голода или обезвоживания. Еще трое детей в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу. Дети плакали и кричали, однако никто из соседей не сообщил об этом в полицию и не пришел им на помощь.

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Минобороны: восстановление призыва даст лишь "пушечное мясо" и сыграет на руку России

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Министерство обороны военнослужащих обязательного призыва считает "пушечным мясом" и заявляет, что восстановление обязательной военной службы в нынешних условиях послужит целям России.

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В Бауске хозяйку квартиры убили ради телефона

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Сотрудники полиции раскрыли жестокое убийство, которое произошло в Бауске. Жертвой убийц стала женщина, сообщил во время пресс-конференции глава Госполиции Интс Кюзис.

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