Более половины жителей Латвии (53%), принявших участие в соцопросе "Большой тест здоровья Латвии", оценивают качество своей жизни как среднее, а треть населения (32%) признают, что в быту часто испытывают напряжение.

"Большой тест здоровья Латвии" — это опрос, который проводила Euroaptieka с 6 по 31 января, и в котором приняли участие более 42 000 жителей Латвии. Его результаты были представлены 23 февраля.

"Хорошо, что был проведен такой опрос, потому что мы видим тенденцию, и она потрясает. Почти треть или 29% опрошенных жителей чувствуют себя плохо. Нам следует уделять больше внимания просвещению общества в отношении того, что следовало было бы изменить в своих повседневных привычках, чтобы самочувствие и качество жизни улучшились", — комментирует результаты теста Гунта Анджане, врач-психотерапевт Bērnu veselības centrs — филиала Veselības centrs 4.

Пищевые привычки опрошенных жителей далеки от здоровых. 22% едят у телевизора или компьютера, и чаще всего это люди из возрастной группы до 35 лет. В свою очередь, 15% могут поесть поздним вечером. Самый большой удельный вес любителей поздних ужинов — в группе от 45 до 55 лет.

Как в ходе дискуссии о результатах теста высказалась врач-диетолог, руководительница учебной программы "Наука о питании" Рижского университета им. П. Страдыня Лолита Неймане, люди в повседневной жизни потребляют слишком много сахара.

А Дарта Микельсоне, семейный врач Capital Clinic Riga, входящей в группу Veselības centrs 4, указала, что больше внимания следует уделять организации окружающей среды, которая должна быть более приспособленной для здоровых привычек. Например, обеспечить на рабочих местах возможность приготовить здоровую пищу или съесть принесенный с собой обед, приготовленный дома.

Результаты теста также показали, что треть (35%) опрошенных проводят свой рабочий день в положении сидя. Беспокоят данные о физической активности в повседневной жизни. Половина опрошенных или более 22 000 жителей признаются, что занимаются спортом реже одного раза в месяц.

Критически мало времени уделяют физическим нагрузкам уделяют опрошенные из возрастной группы от 36 до 45 лет, где спортом не занимаются уже 57% женщин и 52% мужчин.

"Большой тест здоровья Латвии" выявил позитивную тенденцию, связанную со сном — участники опроса спят в среднем 7,5 ч в сутки. Потребление воды тоже довольно велико — в среднем 5,4 стакана в день, хотя, как подчеркнула Лолита Неймане, идеально выпивать 8 стаканов воды в день.

Тест, созданный в сотрудничестве с Вильнюсским Университетом общественного здоровья под руководством его директора, проф. Римантаса Стукаса, в 2015 году уже был проведен в Литве, также его планируется провести и в Эстонии.