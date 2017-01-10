Мужчина, который угадал пять чисел и одно дополнительное число, стал обладателем одного из крупнейших выигрышей в истории Латвии.
Мужчина заявил, что участвовал в лотереях и раньше. Обычно числа выбирал компьютер, но на этот раз он принял решение выбрать даты дней рождения детей и жены. "Единственное число, которое не выпало - мой день рождения", - отметил победитель.
Планов по поводу того, как потратить выигрыш, у мужчины пока нет, но, возможно, он выплатит ипотечный кредит. После оформления выигрыша победитель решил пойти женой в кино.