Победителем лотереи Eurojackpot и обладателем 600 тысяч евро стал 40-летний предприниматель, отец многодетной семьи из Стопини. Об этом сообщает LETA со ссылкой на данные Latvijas Loto.

Мужчина, который угадал пять чисел и одно дополнительное число, стал обладателем одного из крупнейших выигрышей в истории Латвии.

Мужчина заявил, что участвовал в лотереях и раньше. Обычно числа выбирал компьютер, но на этот раз он принял решение выбрать даты дней рождения детей и жены. "Единственное число, которое не выпало - мой день рождения", - отметил победитель.

Планов по поводу того, как потратить выигрыш, у мужчины пока нет, но, возможно, он выплатит ипотечный кредит. После оформления выигрыша победитель решил пойти женой в кино.