- 1. ФОТО: Наводнение отрезало от мира поселки на берегах Даугавы
- 2. Недовольные жители пригрозили правительству заблокировать трассу из Риги в Литву
- 3. Поуехали: Дания. В серебряных туфельках выйти замуж за принца с саблей и сбежать в нирвану
- 4. Diena: Депутатов Сейма обвиняют в незаконном переделе бизнеса в Даугавпилсе
- 5. Латвия впервые вошла в список лучших стран мира
- 6. ФОТО: В Латвии появится новый банк Luminor
- 7. Россия выходит из самой длительной за 20 лет рецессии
- 8. Мошенник оформил на других людей 'быстрых кредитов' на 6600 евро
- 9. В Риге толщина снежного покрова составляет 6 см, в Латгалии - свыше 10 см
- 10. Почему 'мобильная связь 5G' пока неактуальна для Латвии