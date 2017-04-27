В Латвии 75 процентов мужчин больше беспокоят болезни сердца и кровеносных сосудов как потенциально опасные, чем нарушения сексуальных функций (эректильная дисфункция). Таковы результаты социологического опроса, проведенного "Евроаптекой" и обществом пациентов ParSirdi.lv.

По словам эксперта Надины Эрдмане, лишь 12% мужчин знают, что проблемы со здоровьем и повышенное кровяное давление в долгосрочной перспективе может привести к проблеме с эрекцией. И около 7% опрошенных признали, что знают о связи между повышенным давлением и появлением эректильной дисфункции.

Как отмечают кардиологи и урологи, повышенное давление и уровень холестерина в крови имеют непосредственную связь с эректильной дисфункцией или нарушениями эрекции. Вследствие атеросклероза в мелких кровеносных сосудах появляется нарушение эрекции, что может свидетельствовать и о проблемах с сердцем в ранней стадии. Поэтому важно не курить, регулярно двигаться, правильно питаться, поддерживать здоровый вес, воздержаться от излишнего употребления алкоголя и своевременно посещать семейного врача, кардиолога либо уролога, отметила Эрдмане.

По словам руководителя ParSirdi.lv Инесы Маурини, 80% опрошенных знают, что повышенное давление в перспективе может вызвать риск инсульта и инфаркта, однако, согласно статистике, население уделяет недостаточное внимание своему высокому давлению и его лечению.

Соцопрос был проведен в апреле в интернете, в нем участвовали 2394 респондента.