- 1. 8 марта. Латвия просит защиты и помощи, кража роз, техосмотр по-новому, феминистки около Кремля
- 2. Маккейн рассказал об очевидной связи WikiLeaks с Россией
- 3. IKEA начала поиск работников в Латвии
- 4. Латвия - лидер ЕС по количеству женщин в руководстве компаний
- 5. Латвия вместе со странами Восточной Европы попросила у США защиты от России
- 6. В ночь на 8 марта из цветочного магазина под Ригой украли все розы
- 7. ВИДЕО: 8 марта в Риге — мужчины штурмуют цветочные киоски
- 8. Латвия просит у ЕС финансовой помощи из-за действий Норвегии
- 9. Феминистки с дымовыми шашками устроили акцию на Кремлевской стене
- 10. Техосмотр для новых машин в Латвии: два раза за первые четыре года
- 11. В Латвии ищут девушку, которую при загадочных обстоятельствах могли похитить в Литве