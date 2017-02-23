В отдаленной перспективе небольшим потребителям следует считаться с ростом стоимости услуг газораспределительной системы, сказал в четверг на форуме "На пути к надежному энергообеспечению в Латвии" член совета Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Гатис Абеле. Это его субъективная точка зрения, а не мнение всего совета регулятора, оговорился он сразу.

По словам Абеле, после открытия рынка природного газа 3 апреля этого года оптовые цены на газ станут изменчивыми, хотя в целом они должны измениться для потребителя в лучшую сторону.

Одновременно он отметил, что не только оптовые цены на газ определяют стоимость для конечного потребителя. Следует также учитывать услуги распределения, которые сейчас для малых потребителей, фактически, перекрестно субсидируют крупные потребители.

Раньше в тариф АО Latvijas gāze была включена абонентская плата, напомнил Абеле, поэтому именно в тарифах на услуги газораспределительной системы в отдаленной перспективе могут произойти самые значительные изменения. Таким образом, для малых потребителей, например, домашних хозяйств, цены могут вырасти, а для крупных потребителей — снизиться.

В настоящее время заявки в Регистр торговцев природным газом Enefit, AJ Power Gas, ESK sistеmas, Euro Energo Company, Frenzo, GEG, добавил Абеле. По его прогнозам, поначалу торговцы могут активнее привлекать крупных потребителей, как это произошло на рынке электроэнергии, а потом уже заниматься другими клиентами.