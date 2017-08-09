На вопрос о возможности сложить мандат депутата Сейма Аболтиня ответила, что, по всей вероятности, сделает это еще до окончания полномочий Сейма 12-го созыва, то есть до ноября 2018 года.

Аболтиня еще раз подтвердила, что не будет баллотироваться на должность председателя партии или ее правления и на следующих парламентских выборах, так как решила уйти из политики.

По ее словам, в "Единстве" есть люди, которые могут взять на себя руководство партией, но воздержалась назвать лучшего, на ее взгляд, кандидата на должность председателя "Единства".

Как сообщалось, 19 августа на партийном съезде планируется переизбрать руководство "Единства". Нынешний лидер партии Андрис Пиебалгс заявил, что не будет баллотироваться на эту должность.