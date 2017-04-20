По словам Аболтини, министерства только вчера вечером получили пакет документов о налоговой реформе за авторством Минфина.

"Примерно три сотни страниц посвящены текущей ситуации. Еще около 40 страниц — самой налоговой реформе. Министерствам вручено примерно по сотне заданий и дана всего неделя, чтобы подготовить ответ, как они будет их выполнять", — заявила Аболтиня.

По словам политика, появляющиеся компенсационные механизмы отклоняются один за одним, отметив, что, например, по медицине тоже нет реального предложения, но "никто не говорит, где взять недостающие средства".

"Я хочу сказать, что при продвижении реформы проявляется непрофессионализм, а полной картины нет ни у кого. Хотя самоуправлениям и различным учреждениям надо знать, как они будут жить завтра и послезавтра", — считает Аболтиня.