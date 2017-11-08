"Это правление уже показало, что не уважает даже главу партии. На недавнем заседании Арвил Ашераденс (нынешний руководитель "Единства" — прим. ред.) сообщил, что вернется в Сейм, чтобы руководить фракцией и что договорился с премьером о том, что сделает этот шаг после принятия госбюджета-2018. Узнав об этом, правление сперва хотело вовсе ему запретить делать это, а затем проголосовало, что он обязан уйти с поста немедленно", — посетовала Аболтиня.

Также Аболтиня признала, что голосовавшая за ее исключение часть партии заявляла, что "Единству" не видать доверия избирателей, если Аболтиня останется членом этого политического объединения.