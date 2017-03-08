Спецслужбы готовы обеспечить порядок на мероприятиях 16 марта, заявила агентству LETA председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Солвита Аболтиня.

В среду комиссия обсудила этот вопрос с ответственными должностными лицами. Они заверили, что спецслужбы готовы оперативно реагировать на различное развитие ситуации, чтобы не допустить провокаций, оскорбляющих достоинство действий и возникновения беспорядков.

У Государственной полиции и Полиции безопасности есть опыт в обеспечении порядка на подобных мероприятиях, и правоохранительные органы не поддадутся на провокации, если таковые будут предприняты, добавила Аболтиня.

Как сообщалось, исполнительный директор столицы Юрис Радзевич не запретил ни одно из заявленных на 16 марта в центре Риги мероприятий. Для части организаторов этих мероприятий установлены ограничения, касающиеся мест их проведения.

Заявки на проведение мероприятий в день памяти латышских легионеров 16 марта в Рижскую думу подали организации "Daugavas vanagi Latvijа", "В поддержку национальных воинов", Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс.