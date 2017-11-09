"Прямо как в советские времена — собралась "двойка" или "тройка" ЧК, расстреляла "виновного", но забыла, что нужно принять решение", — рассказала Аболтиня. Она назвала свое исключение "новой страницей в истории политической демократии Латвии".

"Призрак Аболтини все еще бродил по Латвии, и им от него нужно было избавиться", — пояснила политик, добавив, что правление "Единства" приняло решение наперекор всем внутренним правилам партии, нормам этики и благочинства. Однако она не будет оспаривать данное решение. "Те, кто за это проголосовал, пусть и отвечают перед избирателем и своей совестью".

Как сообщалось ранее, бывшая лидер партии "Единство" и руководитель парламентской фракции Солвита Аболтиня исключена из партии за комментарии и поведение в то время, когда "Единство" обсуждало возможность смены министра экономики. Председателем парламентской фракции "Единства" планируется назначить депутата Хосама Абу Мери.