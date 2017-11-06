Руководство фракцией "Единства" в Сейме планируется доверить Хосаму Абу Мери. Кто возглавит парламентскую комиссию по нацбезопасности, партия пока не решила.

Ашераденс рассказал, что Аболтиня, вопреки решению правления, публично комментировала выдвижение новых кандидатов в министры экономики, а также призывала отдельных людей претендовать на этот пост и противопоставляла работу фракции и правления партии.

Кроме того, Аболтиня плела интриги в партии и продолжала "руководить "Единством"", хотя уже не была председателем партии. По словам Ашераденса, после состоявшегося в августе конгресса "Единства" партией фактически руководили два человека — он и Аболтиня.

Ашераденс подчеркнул, что для него такое поведение и интриги в партии неприемлемы, поэтому он предложил исключить Аболтиню из "Единства". Аболтиню пригласили на заседание правления, чтобы выслушать ее пояснения, однако она не явилась.

Ашераденс также сказал, что продолжит выполнять обязанности министра экономики до окончания срока своих полномочий. В связи с подготовкой партии к выборам Сейма он предложит парламентскому секретарю Министерства экономики увеличить нагрузку, а сам тогда сможет посвящать больше времени политической работе. Но этот вопрос еще будет обсуждаться.

Как сообщалось, 11 октября Ашераденс заявил о намерении уйти с должности министра экономики, чтобы возглавить фракцию "Единства" в Сейме. В свою очередь Аболтиня до конца года намеревалась сложить депутатский мандат, чтобы перейти на дипломатическую службу.