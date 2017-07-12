В небольшом приусадебном хозяйстве "Эзермалу маяс" в Аглонской волости Аглонского края у трех свиней констатирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

ПВС проводит в этом хозяйстве меры по борьбе с распространением АЧС, включая ликвидацию больных свиней, и эпидемиологическое расследование.

Содержавшиеся в "Эзермалу маяс" свиньи не были зарегистрированы в Центре сельскохозяйственных данных, то есть содержались нелегально. Это значит, что компенсацию за ликвидированных свиней хозяйство не получит.

ПВС напоминает о необходимости строгого соблюдения мер биобезопасности, особенно в летний период.

Как сообщалось, в январе предприятию Ancers пришлось ликвидировать 5023 свиньи на ферме "Рукас" в Кримулдском крае, а 7 февраля АЧС вспыхнула на ферме "Бунчи" в Саласпилсском крае.