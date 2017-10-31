Проект нового закона прошел уже второе чтение в парламенте. Нынешняя версия Кодекса об административных правонарушениях изменялась более 150 раз. Внести в кодекс очередные поправки невозможно, поскольку меняется система наказаний, пишет lvportals.lv.
Авторы законопроекта намерены отказаться от таких видов наказания как административный арест и конфискация орудия нарушения.
Между тем, будет установлена единица наказания — 5 евро, а также определены основные и дополнительные виды наказания. К основным относятся предупреждение и денежный штраф, к дополнительным — запрет на использование прав и лишение прав.
В законопроекте не конкретизированы случаи, когда лиц будут ограничивать или лишать прав. Они будут определены в каждом конкретном отраслевом законе с учетом их специфики.
Ранее в законодательстве также не было понятия единицы денежного штрафа. Планируется, что она составит 5 евро.
В законопроекте оговорена "вилка" штрафов. Минимальный размер штрафа как для физических, так и для юридических лиц — 2 единицы, или 10 евро. Для физических лиц максимальный размер — 400 единиц (2 000 евро), для юридических — 4000 единиц (20 000 евро).
Впрочем, в отдельных случаях наказание может быть более суровым, если это определено в международных соглашениях.