В настоящий момент в Латвии готовят реформу системы административных правонарушений. Планируется, что новый закон, который заменит действующий кодекс, вступит в силу с 1 января 2020 года. Законопроект предусматривает понятие основного и дополнительного наказаний, а также минимального и максимального денежного штрафа.

Проект нового закона прошел уже второе чтение в парламенте. Нынешняя версия Кодекса об административных правонарушениях изменялась более 150 раз. Внести в кодекс очередные поправки невозможно, поскольку меняется система наказаний, пишет lvportals.lv.

Авторы законопроекта намерены отказаться от таких видов наказания как административный арест и конфискация орудия нарушения.

Между тем, будет установлена единица наказания — 5 евро, а также определены основные и дополнительные виды наказания. К основным относятся предупреждение и денежный штраф, к дополнительным — запрет на использование прав и лишение прав.

В законопроекте не конкретизированы случаи, когда лиц будут ограничивать или лишать прав. Они будут определены в каждом конкретном отраслевом законе с учетом их специфики.

Ранее в законодательстве также не было понятия единицы денежного штрафа. Планируется, что она составит 5 евро.

В законопроекте оговорена "вилка" штрафов. Минимальный размер штрафа как для физических, так и для юридических лиц — 2 единицы, или 10 евро. Для физических лиц максимальный размер — 400 единиц (2 000 евро), для юридических — 4000 единиц (20 000 евро).

Впрочем, в отдельных случаях наказание может быть более суровым, если это определено в международных соглашениях.