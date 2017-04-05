Если будет отменена норма о нормальном продленном рабочем дне медиков, возможно, государству придется выплатить им недополученную плату за сверхурочную работу, заявил сегодня журналистам представитель интересов медиков адвокат Иво Клотиньш.

Как сообщалось, профсоюз хирургов Детской больницы, врачи и акушерки Рижского роддома подали иск в Конституционный суд, оспаривая нормы о нормальном продленном рабочем дне. Они оспаривают 7 раздел ст. 53.1 закона о лечении, который предусматривает, что для медицинских работников может быть установлено нормальное продленное рабочее время до 60 часов в неделю или 240 часов в месяц. В отличие от других работников, медики за работу, которая превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, не получают доплату как за сверхурочную работу или компенсацию в виде выходных.

На вопрос, не следует ли в случае отмены этой нормы выплатить врачам недополученное за сверхурочную работу, Клотиньш сказал, что "теоретически нужно оплатить отработанное медиками сверхурочно с 2009 года".

Общее количество сверхурочных часов за этот период и необходимый для их оплаты объем средств пока не подсчитаны.