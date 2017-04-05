Как сообщалось, профсоюз хирургов Детской больницы, врачи и акушерки Рижского роддома подали иск в Конституционный суд, оспаривая нормы о нормальном продленном рабочем дне. Они оспаривают 7 раздел ст. 53.1 закона о лечении, который предусматривает, что для медицинских работников может быть установлено нормальное продленное рабочее время до 60 часов в неделю или 240 часов в месяц. В отличие от других работников, медики за работу, которая превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, не получают доплату как за сверхурочную работу или компенсацию в виде выходных.
На вопрос, не следует ли в случае отмены этой нормы выплатить врачам недополученное за сверхурочную работу, Клотиньш сказал, что "теоретически нужно оплатить отработанное медиками сверхурочно с 2009 года".
Общее количество сверхурочных часов за этот период и необходимый для их оплаты объем средств пока не подсчитаны.