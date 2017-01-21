Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы на этой неделе обнаружили 23 кабанов, погибших от африканской чумы свиней, и два кабана впервые обнаружены в Вентспилсском крае — в Анцской волости.

Трое погибших животных обнаружено в Мерсрагской волости, по два — в Индранской, Марсненской и Валской волости, по одному — в Балтинавской, Лаздулейской, Страдской, Иршской, Бебрской, Ледургской, Малпилсской, Веселавской, Каунатской, Фрейманьской, Кайвской и Барбельской волостях.

Всего в этом году АЧС обнаружена у 6 кабанов в 30 волостях 23 краев, а в прошлом году у 1146 кабанов.

13 января АЧС констатирована у домашних свиней на ферме "Рукас" в Кримулдской крае. Ликвидировано все поголовье свиней на ферме — 5023 животных.