"Бен — мой хороший друг. Я познакомился с ним в Лондоне, на митинге против израильской агрессии в Палестине. Митинг был организован нашей партией. Мы с Беном состоим в Марксистско-Ленинской Коммунистической партии Великобритании, которая выступает за независимость ЛДНР. Также мы вместе митинговали против повышения квартплаты в социальных домах. Сам он из Манчестера, но всегда приезжал на акции в Лондон.", — рассказал порталу Delfi Бенес.

Он также пояснил, что партия "Другая Россия" и движение "Интербригады" будут оказывать Бену юридическую и политическую поддержку.

"Будет апелляция и мы потребуем признать его невиновным и жертвой политических репрессий буржуазной Англии. Будем добиваться, чтобы ему выплатили компенсацию за отсиженный срок и за все беспокойства, причиненные английской правоохранительной системой. Бен прибыл в Донбасс для защиты мирных жителей. Он заслуживает орден Дружбы Народов, а не срок в тюрьме. Бен — это самоотверженный воин — интернационалист", — сказал Айо Бенес.

Как уже сообщалось ранее, в минувшую пятницу 41-летний гражданин Великобритании Бен Стимсон был приговорен британский судом в Манчестере к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы. Судья не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте, зато выяснил, что он не имеет экстремистских взглядов и не представляет опасности для населения Британии.

Также судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть этого срока за признание вины. Это первый случай, когда британский суд признал гражданина страны виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе.