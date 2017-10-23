Хотя сегодня участники акции не приняли приглашение представителей Министерства образования и науки (МОН) на переговоры, в дальнейшем, по мнению Митрофанова, предстоит конструктивный диалог с МОН, чтобы "донести до властей требования и мнения по этому вопросу".

На вопрос о том, почему на митинг собрались в основном пожилые люди, а не старшеклассники, к которым прямо относится реформа, Митрофанов ответил, что на акции не было и директоров школ, потому что "они не защищены". Он напомнил, что, согласно законодательству, ответственность за детей несут родители, поэтому участие старшего поколения в митинге закономерно.

В ближайший месяц состоится очередная акция протеста, сказал Митрофанов, выразив надежду, что Союз "зеленых" и крестьян и "Единство" прекратят подчиняться воле "самой маленькой коалиционной партии". "Это стыдно", — считает он.

Как сообщалось, 23 октября в Риге прошла акция протеста против решения МОН о переводе средних школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. В пикете приняли участие немногие действующие и многие бывшие политики, а также всевозможные активисты, и каждый из выступающих старался максимально ярко заявить о своем отношении к намеченной реформе образования.