В настоящее время рижане не пользуются такими автостоянками, предпочитая парковки возле супермаркетов, потому что после работы здесь удобно сделать покупки. "Людям не нравится, когда машину нужно оставлять в одном месте, а затем еще ехать в магазин", — сказал вице-мэр.

В качестве примера он привел стоянку Park&Ride возле станции Атгазене, на которой стоят всего несколько автомобилей. "В будущем нужно присматривать такие места, где рядом предлагаются и другие услуги", — сказал Америкс, добавив, что нужно сотрудничать и с супермаркетами, потому что для них это тоже будет выгодно.