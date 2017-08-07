"Многие критикуют, что так много улиц ремонтируется одновременно, кому-то не нравится организация движения вокруг мест ремонтов… Однако мы выдвинули в этом году такую задачу и финансирование, 12 млн евро, чтобы эти улицы отремонтировать, потому что в будущем году — столетие Латвии, и центр Риги нужно привести в порядок! Ведь в следующем году мы не можем себе позволить, чтобы в центре города опять шли какие-то ремонты", — пояснил Америкс.

Тем, как порой организуется движение пешеходов в обход мест ремонта, Америкс, по его словам, "и сам недоволен". Подрядчиков наказывали штрафами в 700 евро (максимального размера) больше десятка раз. Но эти нарушения, по оценке вице-мэра, вызваны в первую очередь большой спешкой строителей.

"И не все получается так, как мы бы хотели и как требуется по критериям в нормативных актах. Это как одновременно десять зубов у дантиста лечить. (…) Что касается мамочек с колясками, тут ситуация такая. Мы же как привыкли — идти напрямик! Да, там, где эти ремонты, иногда приходится давать большой крюк. Да, понятно желание пешехода спрямить маршрут и его требование дать ему проход по прямой независимо от того, есть ли для этого возможность…".