Присланные Центром профилактики и контроля заболеваний результаты анализов подтвердили, что в водопроводе в многоквартирном доме в Айзкраукле распространились бактерии легионеллы, сообщает LETA со ссылкой на старшего специалиста по общественным отношениям Айзкраукльской думы Занда Бистере.

Болезнь констатирована у ребенка, проживающего на ул. Лачплеша, 9. Сигналов от других жильцов о возможном заражении не получено. Бактерии обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире.

В ЦПКЗ агентству LETA конкретный случай не комментировали, но подтвердили, что всего в этом году зафиксировано восемь случаев заболевания легионеллезом, в прошлом году — 24.

В Facebook женщина из Айзкраукле пишет, что ее новорожденный ребенок заболел тяжелой легочной инфекцией на 13-й день жизни. Он уже месяц провел в отделении интенсивной терапии новорожденных в Детской клинической университетской больнице.

Чтобы избежать распространения бактерий, в водопроводных сетях всего Айзкраукле температура горячей воды повышена до 60 градусов. Также рекомендовано чаще дезинфицировать головки душа, краны.