Аномальный июль: в больницу попали два человека с переохлаждением

LETA |





Foto: morgueFile В минувшую пятницу в больницу были доставлены два человека с гипотермией (переохлаждением тела), рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня. По ее словам, 64-летний мужчина в Рижском регионе лежал в кустах в состоянии алкогольного опьянения, а в Видземе 58-летнего мужчину лежащим в канаве нашли прохожие. Он также был пьян.

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