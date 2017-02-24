МИД Латвии получил ноту от Объединенных Арабских Эмиратов о "недопустимой ситуации", когда в рижском аэропорту служба безопасности "не уважала традиции мусульманского мира" в отношении нового посла ОАЭ в Латвии Хананы Халфаны Обаида Али Аль Мадхани.

Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, в Риге при прохождении контроля от этой представительницы ОАЭ потребовали снять покрывающее голову одеяние — хиджаб. Арабский дипломат потребовала предоставить ей скрытое от чужих глаз помещение, причем сделать она это была готова только в присутствии женщины. Однако такой возможности в аэропорту ей не предоставили.

В аэропорту по этому поводу пояснили, что Служба безопасности аэропорта "Рига" обеспечивает контроль согласно требованиям авиационной безопасности Евросоюза, и никакие интерпретации правил не допускаются. Аналогичное заявление представители аэропорта сделали и посольству ОАЭ. Между тем, арабская страна отметила, что сотрудники Службы безопасности, "очевидно, не понимают всю хрупкость дипломатии".