Сегодня представители Министерства земледелия сообщили комиссии Сейма по иностранным делам, что пока ситуация особо не изменилась — судно по-прежнему арестовано, на него наложен штраф, платить который владелец судна отказывается, так как не согласен с этим решением Норвегии.

Латвия направила Норвегии две ноты, свою ноту готовит также Еврокомиссия, но в нее пункт об освобождении судна не включен. Минземледелия считает, что необходимо защитить конкретное судно, действовавшее в соответствии с законодательством и регулами ЕС.

Норвегия апеллирует к тому, что арестованному судну в Норвегии не была выдана лицензия — у него было только выданное в Латвии резрешение на вылов.

Присутствовавший на заседании парламентской комиссии госсекретарь МИД Андрей Пилдегович указал, что МИД однозначно отдает предпочтение дипломатическим переговорам и решениям.

На прошлой неделе Минземледелия и МИД представили информационный доклад о данном инциденте, и было решено в течение месяца подготовить предложения о дальнейших действиях.

"Мы считаем, что в Европе и Норвегии по-разному интерпретируют международные правовые акты. Поэтому уверены, что латвийские рыбаки ничего не нарушали и действовали на основании европейского законодательства. Мы будем защищать интересы наших рыбаков", — сказал ранее госсекретарь МИД.

Пилдегович не стал называть конкретных сроков разрешения ситуации дипломатическим путем, но МИД в сотрудничестве с Министерством земледелия, Министерством юстиции и Госканцелярией проведет юридическую и экономическую оценку ситуации и через несколько недель представит доклад Кабинету министров.

"Продолжим работу с Еврокомиссией и, если в течение ближайших недель не сможем решить вопрос, рассмотрим возможность обращения в международный суд", — сказал Пилдегович.

Латвийское судно было задержано в конце января, в сопровождении береговой охраны Норвегии доставлено к берегу и передано полиции.

Большинство стран, имеющих право вылова в этом регионе, не поддерживают арест латвийского судна и считают его политически мотивированным.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.