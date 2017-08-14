В начале 1950-х годов партнерские разведслужбы Великобритании и США вели интенсивные секретные переговоры о координации действий в Балтии, пишет со ссылкой на рассекреченные архивы ЦРУ Rus.lsm.lv. Британцы, которые начали работать в этом регионе, оказались довольно неуступчивыми.

Первоначально каждая из спецслужб действовала в Латвии самостоятельно, пишет Rus.Lsm.lv (полный текст документов в переводе на русский). Это привело к конфликту: американцы уже практически запустили свою операцию, но были вынуждены остановить ее после протестов МИ-6. Затем последовало "согласовательное" совещание в Лондоне. Шведские спецслужбы к участию приглашены не были, хотя британцы и заявляли американцам о наличии у них неких совместных со шведами интересов.

Согласно датированному апрелем 1952 года отчету, ЦРУ планировало высадку агентов в Курземе и проинформировало об этом МИ-6. "Получив эту информацию, британцы немедленно отреагировали каблограммой, протестуя против нашего выбора зон высадки на Курземском полуострове и заявляя, что такая операция подвергнет опасности активы МИ-6 в этом районе, что МИ-6 находится в контакте с партизанами в Курземе и располагает адекватными разведывательным и оперативным покрытием там", - сказано в документе. В результате ЦРУ пересмотрело операцию и приняла решение отложить ее проведение до осени 1952 года.

29 мая 1952 года представители ЦРУ и МИ-6 провели совещание, в ходе которого было установлено, что в Латвийскую ССР Британия уже успешно забросила своих агентов, и они адекватно обеспечивают нужды спецслужбы. В Литве ситуация становилась "все более трудной", поскольку ускоренная советизация сопровождалась "рассеиванием литовского населения и очевидной безнадежностью борьбы за независимость". В Эстонии у МИ-6 был всего один агент, но спецслужба расценивала эту республику как хороший плацдарм для расширения разведдеятельности на восток.

По итогам совещания было принято решение, что ЦРУ будет проводить свои операции в Латвии без использования британских ресурсов. Две спецслужбы договорились о проведении пробной совместной операции в Литве весной 1953 года.

Ранее уже сообщалось, что весной 2017 года на официальном сервере ЦРУ для публичного доступа были выложены многочисленные рассекреченные документы. Часть из них относится к периоду 1940-1960-х годов. Перед публикацией из документов были удалены практически все имена, а также любые указания, позволяющие "вычислить" источники и агентов, были вымараны.