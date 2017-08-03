Центральное разведывательное управление США в начале 1950-х годов активно поддерживало антисоветское подполье в Латвии и других странах Балтии. Латвийские "лесные братья" получали от США финансовую и материальную поддержку, свидетельствуют рассекреченные документы из архивов ЦРУ.

ЦРУ начало обсуждать проект поддержки антисоветского движения в Латвии летом 1950 года, пишет Rus.lsm.lv, которое публикует полный перевод некоторых документов на русский язык. Латвийское подполье планировалось использовать для сбора разведывательной информации, в перспективе — для саботажа, экономической и партизанской войны, а также других целей. "Адекватная финансовая помощь и оборудование позволили бы движению укрепить уже существующие подпольные возможности и расширить тайные действия. Такое расширение упростит успешное проникновение в "настоящий" Советский Союз", — отмечается в одном из документов.

Архивные материалы свидетельствуют, что ЦРУ одобрило выделение финансирования для антисоветского подполья в августе 1950 года, и затем на эти цели выделялись достаточно крупные суммы (на один из проектов в 1953 году было выделено 134 950 долларов). ЦРУ выделяло средства и на создание структур, объединяющих латышских эмигрантов — в частности, на издание газеты в Германии или на организацию объединительной конференции в США.

Почти все документы, которые касались налаживания контактов с антисоветским сопротивлением в Латвии через латышских эмигрантов в Швеции и Германии, носили гриф максимальной секретности. Перед публикацией часть исходной информации была удалена, в некоторых случаях из документов изъяты целые страницы.