Чтобы избежать такой ситуации, необходим двусторонний договор правительств Латвии и США о закупках для нужд обороны.

Договор будет способствовать не только участию латвийских предприятий в закупках, организуемых американской стороной, но и обеспечит равные возможности предпринимателей обеих стран участвовать в процедурах закупок другого государства. Заключение договора будет способствовать развитию промышленной базы в сфере обороны и безопасности и стандартизации в оборонной сфере обеих стран как членов НАТО.

Договор не распространяется на строительство и строительные материалы.

Такой же договор США в сентябре прошлого года подписали с Эстонией.

Договор заключен сроком на пять лет и будет автоматически продлен, если ни одна из сторон не возражает против этого.