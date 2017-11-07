"Я очень хорошо осознаю, что в общественном сознании "Единство" связывается с высокомерием, и нас рассматривают как партию, которая "замела свои ценности под коврик". Наша общая задача — изменить эту ситуацию, мы этого хотим, и это возможность партии восстановить свой авторитет в глазах общества", — сказал политик.

Он добавил, что сейчас в партии идет процесс сплочения вокруг демократически избранного правления и его руководителя. "Практика, когда в партии существует несколько центров и каждый делает свое, порой полностью противоречащее единой и официальной позиции партии, должна быть немедленно прекращена", — пишет Ашераденс.

По его мнению, консолидация партии позволит ей накопить силы перед предстоящими парламентскими выборами. "Деление партии на группировки и фракции может привести к тому, что "Единство" распадется, на радость политическим конкурентам и недоброжелателям", — считает политик.

Чтобы измениться, нужно принимать решения, нацеленные на долгосрочное развитие партии. Таково и решение исключить из партии Солвиту Аболтиню, прежние заслуги которой неоспоримы, но "история учит, что двоевластие не кончается ничем хорошим".

Политик призывает не тратить энергию на конфликты и "теневые игры" и верит в то, что Латвию "поднимут" политические силы, отвергающие постсоветскую Латвию во имя Латвии демократической, зажиточной и европейской.