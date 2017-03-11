Он подчеркнул, что речь идет не только о дорогах Баускского края, а о критическом состоянии грунтовых дорог в целом. Предприятию Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) поручено, как только позволит погода, в усиленном режиме устранить аварийные ситуации на грунтовых дорогах. Также планируется продолжить работу по уменьшению ширины дорог, отводу воды и двойной обработке их поверхности.

Продолжится и поиск решений, как увеличить финансирование для ремонта дорог, в том числе Министерство сообщения будет просить у правительства разрешения направить на ремонт дорог дивиденды LAU и АО Latvijas Valsts ceļi (LVC).

На вопрос о том, могут ли находящиеся в критическом состоянии дороги Баускского края быть переданы в ведение самоуправления, министр ответил, что LVC до конца года поручено провести полную инвентаризацию сети дорог, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис ранее издал резолюцию, призвав министров найти решение по улучшению состояния государственных грунтовых автодорог в Баускском крае.

Резолюция адресована министру сообщения Улдису Аугулису, министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле и министру охраны среды и регионального развития Каспару Герхардсу.

Протестуя против критического состояния государственных грунтовых дорог, жители Брунавской волости Баускского края готовы блокировать шоссе Рига-Бауска-граница с Литвой.