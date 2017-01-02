Государственное предприятие Latvijas valsts ceļi призывает водителей на этой неделе быть особо осторожными на дорогах.

"Метеорологи сообщают, что сегодня и в дальнейшем на этой неделе на всей территории страны ожидается снегопад, местами сильный, возможна метель. Температура воздуха в конце недели может понизиться до -21 градуса. Дороги будут заснеженными и скользкими, сильный ветер может их замести. Просим водителей быть внимательными на дорогах, учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия", — сообщили в Latvijas valsts ceļi.

Дороги могут оледенеть быстро и неожиданно, поэтому водители должны быть максимально осторожны, выбирать соответствующую скорость и большую дистанцию. Оледенение особенно вероятно на мостах и путепроводах, вблизи водоемов.

Дорожные службы не могут предотвратить снегопад и образование льда, их задача — вовремя улучшить условия езды в соответствии с классом содержания дорог.