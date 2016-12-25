Иск подан в суд Курземского района Риги, который назначил рассмотрение дела на 9 февраля 2017 года.

В заявлении Белевич поясняет, что ведет активную общественную работу, поэтому для него важно "иметь репутацию честного человека, знающего профессионала, способного руководителя в глазах врачей, медицинского персонала, пациентов и широкой общественности".

Истец указывает, что Апинис занимается публицистикой, но его мнение не всегда является объективным и правдивым, а зачастую и откровенно задевает.

По мнению Белевича, Апинис начал против него масштабную очерняющую кампанию, задевающую его (Белевича) честь и достоинство с целью "причинить значительный ущерб истцу и дискредитировать его в глазах широкой общественности и отдельных людей".

Апинис комментарии по поводу иска предоставлять отказался. "Белевичу нравятся такие вещи, я их комментировать не буду", — сказал агентству LETA глава Латвийского общества врачей.