По его словам, с учетом геополитических изменений обязательство Латвии улучшить собственные вооруженные силы дало хорошие результаты — реализация ряда проектов в этом направлении стала огромным шагом вперед. Министр, в частности, отметил проект по механизации, в результате которых вооруженные силы оснащены необходимой бронетехникой, а также введение системы ПВО.

"Реализация таких проектов позволяет нашим военнослужащим осваивать навыки использования военной техники на месте, а это в свою очередь позволяет участвовать в международных военных учениях, где уже полученные знания дополняются новыми", — отметил Бергманис.

"Мы сами понимаем, что вооруженные силы Латвии необходимо развивать и членство в НАТО обязывает нас думать в этом направлении. Поэтому не только Латвии, но и другим государствам НАТО следует думать об увеличении оборонного бюджета до 2% от внутреннего валового продукта", — сказал министр обороны.