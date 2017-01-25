Латвийские предприниматели, особенно те, кто работает в Адажском крае, смогут получить дополнительный доход благодаря прибывшему в страну международному батальону НАТО. В этом уверен министр обороны Латвии Раймондс Бергманис.

Выступая перед парламентской комиссией по иностранным делам, глава Минобороны заявил, что, готовясь принять военнослужащих НАТО, на данный момент сфера безопасности испытывает большую нагрузку. По его словам, расширение инфраструктуры Адажской военной базы идет настолько интенсивно, что "можно построить еще одни Адажи". При этом параллельно проходит процесс развития Национальных вооруженных сил страны.

Бергманис также напомнил, что в Латвию могут прибыть от 1000 до 1200 военнослужащих международного батальона, часть офицеров приедет с семьями. Это значит, что Латвия должна протянуть руку помощи в поисках жилья и школ для детей.

"Они будут ходить в кафе, парикмахерские. Есть много необходимых вещей. Нужно что-то решать с занятиями спортом, этот вопрос уже рассматривался в контексте Лиелварде и Адажи. Это возможность для наших бизнесменов и самоуправлений получить дополнительные доходы. Однозначно буду дополнительные доходы, ведь прибывшим военнослужащим нужно будет где-то тратить свои деньги", — указал Бергманис.