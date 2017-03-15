Бергманис высоко оценил отношения Латвии с США, основывающиеся на общих ценностях. "США всегда были важным партнером Латвии, и этот визит еще одно подтверждение нашим тесным отношениям", — подчеркнул министр.

Бергманис также поблагодарил США за быстрое реагирование в 2014 году и отправку своих военных для укрепления ситуации с безопасностью в Латвии. По его словам, когда геополитическая ситуация остается тревожной, поддержка США неоценима и подтверждает принцип НАТО "Один за всех и все за одного".

В то же время Бергманис подчеркнул, что ситуация в приграничье Балтийских стран заставляет их самих быть активнее в плане обороны. Латвия готова в 2018 году довести расходы на оборону до 2% ВВП.

"И хотя ближайшая угроза исходит от соседей, мы осознаем угрозу и со стороны юга. И наши солдаты, находящиеся в 1000 километров от дома, являются доказательством вклада Латвии как участницы страны НАТО", — сказал министр.