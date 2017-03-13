Британская вещательная корпорация Би-би-си 31 марта проведет в Риге дебаты "Время вопросов", и приглашает читателей DELFI стать участниками дискуссии.

Как изменится мир после избрания Дональда Трампа, как будут развиваться его отношения с Владимиром Путиным, и чем это обернется для стран Балтии? Об этом, а также о безопасности региона, и о роли НАТО, и о пропаганде и свободе слова в студии будут говорить политики и эксперты из США, России, Балтийского региона. Они будут отвечать на вопросы зрителей в зале.

Запись будет состоять из двух частей — сначала ведущая Би-би-си Зейнаб Бадауи проведет дискуссию на английском языке, затем ведущий Русской службы Би-би-си Олег Антоненко — на русском. Вы можете принять участие в обеих.

Для участия в эфире, вам нужно отправить письмо на адрес globalquestions@bbc.co.uk с вашим вопросом и указанием, в какой части записи — русскоязычной, англоязычной или обеих — вы готовы принять участие. Кроме того, можно прислать вопрос с помощью формы на сайте Русской службы Би-би-си. Некоторые из вопросов ведущие Би-би-си зададут экспертам и политикам в студии от вашего имени.

"Время вопросов" — новая программа Русской службы Би-би-си, в которой жители разных стран смогут поговорить со своими лидерами на самые серьезные и волнующие темы. Обычные люди получат возможность задать политикам и экспертам острые и откровенные вопросы. "Время вопросов" — часть проекта BBC Global Questions, дискуссионной программы, которая выходит на телеканале BBC World News и радио Всемирной службы Би-би-си, ее смотрят и слушают миллионы людей по всему миру.