С понедельника, 24 апреля, в бюро премьер-министра Мариса Кучинскиса начал внештатный советник по вопросам сотрудничества отраслей Андрис Ванагс. В его обязанности будет входить продвижение взаимодействия публичного и частного секторов, чтобы бороться с теневой экономикой в Латвии.

Как сообщил порталу Delfi пресс-секретарь премьера Андрейс Вайварс, на данный момент одним из приоритетов работы Ванагса будет являться ускорение разработки и принятия нормативного урегулирования в строительной сфере.

Кучинскис напоминает, что уже в мае прошлого года представители правительства и строительной отрасли подписали меморандум об уменьшении теневой экономики. Сейчас настало время более серьезно заняться этим вопросом. В свою очередь, кандидатура Ванагса была выбрана потому, что у него имеется большой опыт в предпринимательстве и негосударственном секторе.

Согласно обнародованным Кабинетом министров данным, с 2003 года Ванагс руководит производящей стройматериалы фирмой Sakret, а с 2013 являтся председателем правления холдинга Sakret Holding. Предприниматель занимается надзором и принятием стратегически важных решений. Помимо этого, Ванагс состоит в правлении Латвийской торгово-промышленной палаты, возглавляет аналитический центр Certus.