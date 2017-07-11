Он выразил сожаление в связи с тем, что суть налоговой реформы с течением времени изменилась, и она больше не предусматривает тех изменений, которые содержались в ней изначально.

"ЛТПП отзывает свою поддержку налоговой реформы, так как она не преследует тех целей, о которых ранее правительство договорилось с предпринимателями. В случае, если в результате реализации налоговой реформы удастся достичь целей Национального плана развития до 2020 года — обеспечить экономический рывок, я принесу от имени ЛТПП извинения", — сказал Ростовскис.

В то же время президент организации приветствовал включенное в налоговую реформу предложение не облагать налогом реинвестированную прибыль. Он пожелал правительству, чтобы новая налоговая политика заложила основу для более стремительного роста латвийской экономики.