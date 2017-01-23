Латвия входит в число 50 государств, где различные опьяняющие вещества являются наиболее доступными в мире. При этом относительная стоимость этих веществ для жителей Латвии является самой дорогой в Европе, свидетельствуют данные рейтинга агентства Bloomberg.

В ходе исследования сравнивалось соотношение "корзины опьяняющих веществ" (пачка сигарет, бутылка алкоголя, в том числе пива, вина и крепкого напитка, а также один грамм стимулирующих веществ, схожих с амфетамином, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиатов) и среднего дохода жителей за неделю. Чем выше индекс, тем невыгодней обходится покупка "дурмана", сообщает LETA.

Стоимость такой "корзины" в США составляет 376 евро (36% от среднего дохода за неделю). Этот показатель принят за индекс в размере 100 единиц. В Латвии индекс почти в два раза выше — 239,31. Это является 47-м показателем в мире и самым большим в Европе. Соседние Эстония и Литва занимают 35 и 36 места с индексами 169,07 и 172,13 соответственно.

В Европе самые доступные опьяняющие вещества — в Люксембурге, индекс которого составил 37,17. За ним следует Швеция (43,08), Бельгия (53,34), Нидерланды (63,89), Исландия (68,05), Франция (70,06) и Германия (71,21).

Из первых 50 стран, упомянутых в исследовании как государства с самым невыгодным соотношением доходов и цен на опьяняющие вещества, хуже, чем в Латвии, дела обстоят лишь в Гондурасе (индекс 246,44), Коста-Рике (249,96) и Ботсване (260,5).

Самая дорогая "корзина опьяняющих веществ" — в Японии, Новой Зеландии и Австралии (980-1441 долларов), однако высокий уровень доходов делает ее сравнительно доступной для жителей этих государств.

С точки зрения абсолютных затрат самой дешевой "корзина" одурманивающих веществ является в Конго и Гондурасе — соответственно 19,6 и 43,8 доллара США, хотя эта сумма составляет 51,5% и 89,3% недельного дохода.

Дороже всего "корзина" этих веществ стоит в Японии, Новой Зеландии и Австралии — соответственно 1441,5 доллара, 984,2 доллара и 980,5 доллара.

Эксперты в ходе исследования заявили "Bloomberg", что цена нелегальных наркотиков в каждой стране свидетельствует об эффективности работы правоохранительных органов, а цены алкоголя и табака в большей мере отражают местную налоговую политику.

В исследовании использованы данные о цене наркотиков из докладов ООН и Всемирной организации здравоохранения, а данные о доходах основаны на статистке ВВП за 2006 год.

В целом в исследовании рассматриваются более 100 стран.