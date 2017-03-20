Решением комиссии БНЗ по рассмотрению заявлений жалобы ООО Balt Trest и ООО Lemminkainen Latvija признаны необоснованными, поэтому отменять какие-то требования положения о конкурсе нет причин.

3 марта БНЗ получило также жалобу ООО Bildberg, которая 17 марта была отозвана.

Ранее директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров заявил, что продление конкурса или объявление нового конкурса могло бы означать, что "на проекте можно поставить точку".

Как сообщалось, первая очередь реконструкции Большой эстрады обойдется в 23 млн евро и начнется этим летом. Ее планируется сдать в эксплуатацию 18 июня 2018 года.