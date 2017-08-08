В ходе исследования взрослых граждан США спрашивали, не возражают ли они против использования американской армии в случае вторжения России на территорию союзников США по НАТО — Литвы, Латвии или Эстонии. Положительно на этот вопрос ответили 52% опрошенных.

Исследование также показало, что все большее число американцев видят в России угрозу и высказываются против смягчения санкций.

Исследование проводилось 27 июня — 19 июля компанией GfK Custom Research путем опроса 2020 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах и округе Колумбия. Результаты опубликованы центром Chicago Council on Global Affairs.

После аннексии Россией Крыма США в 2014 году направили по несколько сотен военнослужащих в страны Балтии и Польши.