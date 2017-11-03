"С начала прошлого года к нам обратилось 117 человек. К сожалению, часть из них уже уехала из Латвии. Сейчас у нас зарегистрировано 37 человек. А за эти полтора года мы помогли 20 соискателям беженцам найти работу. Из них сейчас работают 14 человек. Это те, за кем мы активно следим, конечно, может таких людей больше, и они просто нашли работу без нашей помощи. Но те, кто остаются — действительно хотят работать", — говорит проектный руководитель Госагентства занятости Антра Янсоне.

Чтобы получить, пособие беженцу необходимо зарегистрироваться в Госагентстве занятости. Однако служба не ведет учет, кто именно к ним обращается — беженцы или лица с альтернативным статусом. Как правило в Латвии беженцы работают в сфере деревообработки, строительства, розничной торговли, садоводства, медицины, а также в сфере питания. Некоторые все-таки возвращаются, и тут их ждут новые проблемы.

"Говоря простым языком, беженцев можно сосчитать на пальцах одной руки. В основном так и получается, что приобретая статус беженца, они уезжают из Латвии. И здесь появляется проблема — некоторые семьи не могут вернуться обратно. Получается ситуация, что у них нет пособия, потому что, если они не регистрируются в Госагентстве занятости, они его теряют. И если возвращаются семьи с младенцами, мы размещаем их в "Муцениеках", потому что им негде жить. Хоть согласно регулированию, после получения статуса беженца у них нет прав там находиться", — поясняет министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Размещенные на юге Европы беженцы отказываются ехать в Латвию, причем их перемещение в Латвию затрудняется проблемами в сотрудничестве с местными властями, говорится в докладе МВД правительству.

По программе перемещения ЕС до 15 сентября 2017 года в Латвию было перемещено 346 человек (178 взрослых и 168 детей). Латвия обязалась принять 531 перемещенного человека, то есть осталось принять еще 185.

В 2016-2017 гг. в Латвию были перемещены в основном беженцы из Сирии и Эритреи.